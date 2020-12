Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 16:05 Uhr

Kempenich

Graffitisprayer verunstalten Schule: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag ihr Unwesen an der Grundschule in Kempenich getrieben. Wie die Polizeiinspektion Adenau mitteilt, besprühten sie die Außenwände der Einrichtung.