Plus Bonn Gossip in Bonn: Auftritt einer streitbaren Powerfrau Von Thomas Kölsch i Wuchtbrumme mit phänomenal wandlungsfähiger Stimme: Beth Ditto Foto: Thomas Kölsch Im Grunde haben wir es schon immer gewusst: Gossip sind in Wirklichkeit Korn. Oder umgekehrt? Ist auch egal. Der Beweis ist beim Auftritt von Sängerin Beth Ditto und ihren Mitstreitenden auf dem Bonner KunstRasen auf jeden Fall unübersehbar. Mitten auf der Basedrum prangt noch immer der Schriftzug der legendären Nu-Metal-Band, und so etwas ist in der Regel eines der wichtigsten Identifikationsmerkmale im Musikgeschäft. Damit spielt man nicht. Lesezeit: 3 Minuten

Gossip aber schon, vor allem wenn sich so eine Gelegenheit bietet wie in der Gronau: Offenbar hat Drummer Ray Luzier besagte Trommel nach dem Konzert am Montag einfach stehen gelassen, und Gossip haben natürlich zugegriffen. So viel Spaß muss sein, das ist in der Persönlichkeit von Ditto schon routinemäßig angelegt. ...