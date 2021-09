Erst vor Kurzem, beim Benefizkonzert für die Flutopfer, war sie in all ihrer Pracht zu hören: die Orgel in der kleinen Kirche St. Stephanus in Gönnersdorf. Wie die Kirche selbst ist sie ein Schmuckstück. Das aber erst wieder seit ihrer Restaurierung, wie Klaus-Peter Baltes, Vorsitzender des Pfarrverwaltungsrats St. Stephanus Gönnersdorf, und sein Pfarrverwaltungsratskollege Gerd Rheinspitz zu berichten wissen.