Glühweinduft und Lichterglanz: Weihnachtsfestival in Burgbrohl

Nach drei Jahren glanzloser Zeit war es am ersten Adventswochenende endlich wieder so weit – auf Schloss Burgbrohl herrschte Weihnachtsstimmung. Was sich bis zum Jahr 2019 als schöne Tradition auf dem Schlossvorplatz entwickelt hatte – ein gemütliches Beisammensein bei Glühwein, Licht und Weihnachtsduft – konnte nun nach langer Pause endlich wieder zurückkehren. Und das noch schöner und noch stimmungsvoller als bisher.