Dernau

Gleitschirmflug endet im Geäst

Vorzeitiges Ende eines Gleitschirmflugs: Unmittelbar nach dem Start am Krausberg bei Dernau hat ein Gleitschirmpilot am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache rapide an Flughöhe verloren. Der Mann blieb mit seinem Fluggerät in etwa zwölf Metern Höhe im Geäst der Bäume hängen, wie der Wehrleiter Verbandsgemeindefeuerwehr Frank Linnarz mitteilte.