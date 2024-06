Gleitschirmflieger in Not: Absturz bei Dernau geht glimpflich aus

Am Wahlsonntag ist nachmittags in Dernau ein Gleitschirmflieger in eine Notsituation geraten.

Anzeige

Am 9. Juni wurde der Integrierten Leitstelle gegen 15 Uhr ein abgestürzter Gleitschirmflieger gemeldet, der in Dernau im Wald in einem Baum hängen soll. Sofort wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst verständigt, die in einer aufwändigen Bergungsaktion mithilfe von der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Koblenz den Gleitschirmflieger wieder zu Boden bringen konnten, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der 54-Jährige hatte großes Glück, er wurde bei der Aktion nicht verletzt.