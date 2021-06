Glasfaserausbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Kooperation mit bn:t

Was der Stadtrat Ende Januar beschlossen hat, ist nun auch vertraglich festgehalten. Bürgermeister Guido Orthen freut sich den beidseitig unterzeichneten Kooperationsvertrag zum Glasfaserausbau in der Kreisstadt nun in den Händen zu halten. Stadtverwaltung und Rat sind sich einig, dass der sukzessive flächige Ausbau der Kreisstadt mit Glasfaser bis in die Haushalte auf privatwirtschaftlichem Wege erfolgen soll. Als Partner dieses infrastrukturell bedeutenden Projektes konnte die bn:t die Blatzheim Networks Telecom GmbH gewonnen werden, die Bad Neuenahr-Ahrweiler an ihr bereits bestehendes Netz im Umland, zum Beispiel von der Grafschaft aus, aber auch aus Richtung Heimersheim anschließen wird.