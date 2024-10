Plus Ahrweiler Gewässerwiederherstellung an der Ahr: Start frei für 700 Projekte Von Jochen Tarrach i Die Gewässerwiederherstellung der Ahr nach der Flut ist eine Mammutaufgabe. So wie hier zwischen Walporzheim und Ahrweiler sah der Fluss nach dem Juli 2021 vielerorts aus. Foto: Jochen Tarrach Aufgrund der Ereignisse im Juli 2021 werden die Menschen entlang der Ahr bei jedem stärkeren Regenguss wieder ängstlich und fragen sich, was ist eigentlich bisher an der Ahr getan worden, um die aufgetretenen Schäden zu beseitigen und Überschwemmungen nach Möglichkeit zu verhindern. Lesezeit: 3 Minuten

Durchgeführt wurde in den nun mehr als drei Jahren bereits ein ganzes Paket an Maßnahmen. Da sie aber weitgehend aus notwendigen Untersuchungen und Planungen bestehen und jetzt erst erste sichtbare Maßnahmen beginnen, ist die Unruhe durchaus verständlich. Zu bedenken ist auch, welche Masse an Arbeiten da auf die Kreisverwaltung zugekommen ...