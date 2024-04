Plus Wershofen

Gesund kochen in Wershofen: Klaus Viola hat das gereizt

i In der Showküche sind Carla Caspari und Klaus Viola in ihrem Element. Die Gemüsesuppe dient als Grundzutat für viele gesunde Gerichte. Foto: Beate Au

Wer durch das Eifeldorf Wershofen fährt, wird gleich am Ortseingang aufmerksam auf ein Wellness-Resort, das hier keiner so schnell vermuten würde. Umgeben von waldreicher Natur, setzt die Inhaberin des Hotels Kastenholz, Dr. Carla Caspary, auf gesunde Ernährung, Lebensfreude und Bewusstsein. Hier zu kochen, hat Klaus Viola neugierig gemacht, der als Chef de Cuisine am Herd steht.