„Das wird doch alles im fernen Brüssel entschieden …“ – so oder so ähnlich lauten hin und wieder Kommentare von frustrierten Europaskeptikern. Dass dem nicht immer so sein muss, beweist nun eine junge Frau aus Oberwinter. Christine Heck gestaltet die künftige Europapolitik unmittelbar mit – und das ganz ohne ein politisches Mandat. Wie sie dazu kam? Beinahe wie die sprichwörtliche „Jungfrau zum Kind“.