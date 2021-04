Gestaltungsmöglichkeiten an prominenten Stellen: Soll es eine Handtasche für den Verkehrskreisel sein?

Mit dem Kreisverkehr an der neuen B 266-Abfahrt Bad Neuenahr-Ost sowie auf dem Bahnhofsvorplatz der Kurstadt sind am Haupteingang zur Kreisstadt gleich zwei neue Kreisverkehre entstanden. Doch wie sollen die noch leeren runden Flächen an so prominenter Stelle gestaltet werden, damit sie einen guten ersten Eindruck bei den Besuchern, die nach Bad Neuenahr einfahren, hinterlassen? Darüber wurde jetzt heftig diskutiert in den gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss sowie des Bau- und Planungsausschusses.