Eigentlich sollte der Edeka-Markt an der Kölner Straße in Sinzig ins Nahversorgungszentrum ziehen, das für das ehemalige Rick-Gelände geplant war. Aber nachdem der Stadtrat das millionenschwere Projekt gekippt hatte, änderte auch Inhaberin Marita Thiele ihre Pläne und will ihren Markt nun am aktuellen Standort modernisieren (die RZ berichtete).