Hasan Mahmoud ist Besitzer eines Kosmetikstudios, Züchter von Kanarienvögeln und Stieglitzen – und Lebensretter. In der Flutnacht fischte der 39-Jährige die 16-jährige Hanna und Hase Bobo aus den reißenden Fluten: „Das war der schönste Moment in der ganzen Katastrophe. Was gibt es Größeres, als ein Menschenleben zu retten?“