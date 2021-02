Geschafft: Ab Montag hält der RRX-Zug in Oberwinter

Eigentlich sollten am kommenden Montag um 5.48 Uhr in Oberwinter die Sektkorken knallen und eine Kapelle aufspielen. Das zumindest wäre standesgemäß, wenn der kleine Bahnhof endlich wieder vollständig an das Bahnnetz angeschlossen ist. Denn am Montag zu dieser frühen Stunde wird mit der Zugnummer 28504 der lang ersehnte RRX wieder die regelmäßige Direktverbindung in Richtung Köln-Bonn sowie Koblenz aufnehmen. Für die „Initiative Bahnhof Oberwinter“ ist das auf jeden Fall ein Grund zu feiern: Mit dem RRX-Halt ist schließlich eine der wesentlichen Forderungen dieser Gruppierung erfüllt.