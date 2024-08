Plus Mayschoß

Generalversammlung der Genossenschaft: Winzer in Mayschoß und Altenahr sind zufrieden

i Umrahmt vom stellvertretenden Vorstand Mirco Burkardt (links) und den Vorstand der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr Dirk Stephan (rechts) stoßen die beiden neuen Kellermeister Jan Hallerbach und Astrid Rickert auf eine gute Zukunft an. Foto: Christian Koniecki

Die alljährliche Generalversammlung der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr ist für die Winzer einer der wichtigsten Tage im Jahr. Denn es geht um die Weichenstellungen für ihre Arbeit, die wirtschaftliche Zukunft in herausfordernden Zeiten. Und anders als vielerorts in der Branche ist die Stimmung unter den Genossenschaftswinzern in Mayschoß und Altenahr ausgesprochen gut.