Eine tolle Gemeinschaftsleistung war der Aktionstag in der Ortsgemeinde Müsch. Gleich mehrere Projekte konnten verwirklicht werden: Betonfundamente an der Schulbushaltestelle wurden gegossen, der Brunnenplatz mit Rosengarten wurde instand gesetzt, der Vorplatz an der Katharinenkapelle bepflanzt, die Ortseinfahrt erneuert.