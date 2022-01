Mit 13,4 Millionen Euro wird derzeit der Flutschaden in der Gemeinde Kirchsahr beziffert. Im während der jüngsten Ratssitzung vorgelegten Maßnahmenplan, der in Zusammenarbeit mit dem in Wiesbaden ansässigen Ingenieurbüro Berger erstellt wurde, sind momentan 35 Maßnahmen festgeschrieben.