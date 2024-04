Plus Kempenich

Gemeinderat beschäftigt sich mit Projekten: In Kempenich wird fleißig gebaut und geplant

Von Hans-Josef Schneider

i Im Alten Bahnhof erfolgten kürzlich Sanierungsarbeiten wegen ausgetretener Wasserschäden. Demnächst wird die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt. Foto: Hans-Josef Schneider

Es tut sich was in Kempenich, etwa in der Leyberghalle. Dort wird zurzeit das Sitzungszimmer saniert, erneuert werden Anstrich, Bodenbelag und Beleuchtung. Letztere wird durch das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert. Mit bewilligten Fördermitteln von 27 500 Euro werden zudem der Alte Bahnhof und das Bürgerhaus in Engeln mit LED-Lampen ausgestattet.