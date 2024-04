Plus Grafschaft

Gemeinde Grafschaft hat Areal gekauft: Wie es mit der Leimersdorfer Tongrube weitergeht

Von Horst Bach

i Die ehemalige Tongrube in Leimersdorf sieht derzeit so aus. Das hier eine Schadstoffdeponie entstehen hätte können, scheint vielen undenkbar. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die ehemalige Tongrube in Leimersdorf und ihre weitere Nutzung sorgten jahrelang für Ärger und Diskussionen in der Grafschaft. Das könnte sich jetzt ändern, denn die Gemeinde hat das rund 100 000 Quadratmeter große Gelände gekauft und so final verhindert, dass dort – wie zwischenzeitlich angedacht – eine Müll- und Bauschuttdeponie entsteht.