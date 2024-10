Plus Grafschaft Gemeinde Grafschaft fördert Vereine und Bücherei: Gema-Gebühren, Festzelte und ein Geschirrmobil sollen helfen Von Lara Becker i Die Gemeinde Grafschaft hat zwei Zelte angeschafft, die die Vereine anmieten können. Foto: Lara Becker In der Grafschaft sind die Vereine und ähnliche Gruppierungen hoch angesehen. Sie erfahren die volle Unterstützung durch Rat und Verwaltung, was ihnen eine Menge Arbeit und Kosten erspart. Jetzt hat der Gemeinderat die Aktivitäten noch weiter ausgebaut. Lesezeit: 3 Minuten

Denn auch das ist klar: In Zeiten des Kneipensterbens und des damit einhergehenden Verschwindens von sozialen Treffpunkten und Festsälen sind es die Vereine, die sich in erster Linie um Kommunikation und Geselligkeit, um das aktive Leben in den Dörfern, um die sportlichen Angebote an die Menschen und um kulturelle Angebote ...