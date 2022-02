Ein lauter Knall, ein zerstörter Eingangsbereich, überall Trümmer und geborstenes Glas: Die Sprengung eines Geldautomaten der Volksbank-Filiale in Heimersheim hat in den frühen Morgenstunden des 10. April 2021 für einen Schaden von rund 300.000 Euro gesorgt und einem jungen Trio aus dem Rhein-Erft-Kreis zu einer fetten Beute in Höhe von 140.000 Euro verholfen. Am Donnerstag verurteilte das Landgericht Koblenz die Männer im Alter zwischen 22 und 33 Jahren zu langjährigen Freiheitsstrafen.