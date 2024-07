Plus Koblenz/Sinzig

Geldautomat in Sinziger Supermarkt gesprengt: 41-Jähriger angeklagt

Von Horst Bach

i Der 25-Jährige, der wegen schweren sexuellem Missbrauch angeklagt war, zeigte sich voll geständig. Vor einer Gefängnisstrafe bewahrte es ihn nicht. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Eine gewaltige Explosion, ein zerstörter Eingangsbereich eines Supermarktes in der Industriestraße in Sinzig, und überall liegen Trümmer: In den frühen Morgenstunden des 7. Januar 2023 sprengten mehrere Täter den in dem Supermarkt aufgestellten Geldautomaten in die Luft und flohen mit einer Beute in Höhe von rund 105.000 Euro. Rund 18 Monate nach der Geldautomatensprengung steht nun seit Donnerstag eines der mutmaßlichen Bandenmitglieder vor dem Landgericht Koblenz.