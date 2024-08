Plus Koblenz/Remagen/Sinzig

Geldautomat in Sinzig gesprengt: Richter schickt Angeklagten ins Gefängnis

Von Horst Bach

i Am Landgericht Koblenz musste sich ein 41-Jähriger wegen der Sprengung von Geldautomaten verantworten. Jetzt bekam er die Quittung für seine Taten Foto: Silke Müller

Sie fuhren auf ihren dreisten Diebestouren immer in den frühen Morgenstunden vor. Und sie hatten Sprengstoff in den zuvor gestohlenen Fahrzeugen mit an Bord. Wenn sie sich aus dem Staub machten, war der Sachschaden immens, die Beute üppig und die gesprengten Geldautomaten geplündert.