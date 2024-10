Gegen Stau am Nürburgring: Nordschleife bekommt neue Ausfahrt

Die Nordschleife bekommt eine neue, zusätzliche Ausfahrt. Diese soll bei den Touristenfahrten an stark frequentierten Tagen das Staupotenzial auf der Strecke reduzieren, so die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung.

Am Streckenabschnitt Döttinger Höhe gelegen, soll die neue Ausfahrt den Touristenfahrern auf dem Nürburgring in Zukunft die Möglichkeit bieten, nach einer absolvierten Runde unmittelbar auf die parallel verlaufende L 93 abzufahren. Foto: Gruppe C Photography/Tim Upietz

Am Streckenabschnitt Döttinger Höhe gelegen, wird die neue Ausfahrt den Touristenfahrern in Zukunft die Möglichkeit bieten, nach einer absolvierten Runde unmittelbar auf die parallel verlaufende L 93 abzufahren. Ab Ende November sollen die Baumaschinen loslegen, damit das Vorhaben pünktlich zum Saisonbeginn 2025 fertig ist. Die Maßnahme ist eine der umfassendsten Verkehrsoptimierungen, die im Rahmen der Touristenfahrten umgesetzt wird.

Nürburg soll vom Verkehr entlastet werden

Die Touristenfahrer haben ab der kommenden Saison somit drei unterschiedliche Möglichkeiten, von der Strecke abzufahren oder diese für eine Pause zu verlassen. Neben der direkten Abfahrt auf die L 93, die ausschließlich an stark frequentierten Tagen geöffnet wird, gibt es weiterhin die Möglichkeit, die bisherige Nordschleifenausfahrt zu nutzen und den anliegenden Parkplatz zu erreichen. Darüber hinaus bietet die bei Vielfahrern beliebte „Pitstop Area“ die Möglichkeit für eine Pause zwischen den Runden.

„Dass wir die zusätzliche Ausfahrt auf der Döttinger Höhe nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens nun umsetzen können, ist für die Durchführung der Touristenfahrten ein echter Meilenstein“ erklärt Ingo Böder, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. „Neben den Maßnahmen, die wir bereits dieses Jahr erfolgreich umsetzen konnten, reduziert dies das Staupotenzial zu Spitzenzeiten nochmals erheblich. Gleichzeitig wird durch die Verkehrsleitung in Fahrtrichtung zur Bundesstraße die Ortslage Nürburg entlastet.“

Mit den in diesem Jahr umgesetzten Maßnahmen meint Böder die neuen Zu- und Ausfahrtsregelungen für die Touristenfahrer an der Nordschleife, die den Verkehrsfluss und das Erlebnis für alle bereits verbessert hatten. Diese bleiben ebenfalls in Kraft. Das bedeutet: Wer vom Kreisel der L 93 zur Nordschleife einbiegt, wird automatisch zur Schranke geleitet und benötigt ein Rundenticket oder entsprechendes Guthaben. Das reine Abbiegen zu den Parkplätzen in diesem Bereich ist während der Anfahrt nicht mehr gestattet. Lediglich Fahrer, die eine Runde auf der Nordschleife absolviert haben, können anschließend die ausgewiesenen Parkplätze im Bereich der Zufahrt nutzen. Diese Neuerung sorgte dafür, dass Kreuzungsverkehr und Einfahrtsverkehr, der bisher lediglich der Parkplatzsuche diente, verhindert wurden.

Fahrer sollen sich vernünftig verhalten

Der Nürburgring wird an der neuen Ausfahrt die Möglichkeiten zur Kommunikation an die Touristenfahrer ausschöpfen, das Verhalten auch abseits der Strecke zu thematisieren. Seit 2019 hat die Rennstrecke ihre Botschaften für eine Rücksichtnahme der Touristenfahrer auf die Belange der Bevölkerung intensiviert. So startete etwa die „Sei Vorbild!“-Kampagne. Gleichzeitig ist die neue Abfahrt so gestaltet, dass sich die Nutzer nur mit angepasster Geschwindigkeit in den Verkehr auf der L 93 einfädeln können. red

