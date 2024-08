Plus Königsfeld

Gegen das Verderben der Jugend: Schon 1693 wurden in Königsfeld Kinder unterrichtet

Von Hans-Josef Schneider

i Dieses Foto aus den 1880er-Jahren zeigt den damaligen Lehrer Hilarius Irschfeld mit seinen Schülern. Foto/Repro: Hans-Josef Schneider Foto: Hans-Josef Schneider (Repro)

Noch heute steht das 1830 erbaute Schulhaus in Königsfeld. Dabei fing der Schulbetrieb in der kleinen Gemeinde schon viel früher an – allerdings unter schwierigen Bedingungen.