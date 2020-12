Nürburg

Schwerpunktstreifen der Polizeiinspektion Adenau haben am Wochenende rund um den Nürburgring in Höchstzeiten bis zu 200 Fahrzeuge aus der Drifter-Szene ausgemacht. Dabei handelt es sich um Autofahrer, die auf schneebedeckter Straße ihren Wagen bewusst bis an die Grenze des Ausbrechens übersteuern – meistens durch mehrere Runden in Verkehrskreiseln. Dadurch kommt es auf winterlich glatten Fahrbahnen häufig zu gefährlichen Verkehrssituationen.