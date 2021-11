„Mich berührte, was ich sah, und musste zu euch an die Ahr./Was mit euch geschah, ist so unbegreiflich und so nah./Ich sah Menschen mit Herz gerissen./Häuser, die wurden abgerissen./Straßen voller Schutt und Schlamm,/mittendrin ein rausgerissener Stamm./Herzen, die euch tragen sind auf dem Weg,/egal, wie lange ihr Anfahrtsweg./Wir werden euch helfen zu jeder Zeit,/euch Hoffnung schenken, bis ihr bereit./