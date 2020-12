Leimersdorf

Ist es vorstellbar und akzeptabel, dass die Gemeinde Grafschaft Geld in die Hand nimmt, um die Gaststätte „Excape“ in der Landskroner Straße in Leimersdorf zu erwerben? Für den Ortsbeirat wäre es jedenfalls eine ausgesprochen „attraktive Lösung“. Aus diversen Gründen.