Zu einer Kundgebung hat am Montag der Dehoga-Kreisverband Ahrweiler aufgerufen. „Es muss sofort etwas passieren“, so der Vorsitzende Günther Uhl, der dem Unmut und Frust in seiner Branche eine Stimme geben will. Viele Betriebe sind am Ende. Sie brauchen die verlässliche Öffnung. Ob nach einem kurzen, aber harten Lockdown oder sofort – darüber gab es geteilte Meinungen.