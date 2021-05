Gastgeber im Ahrtal: Weichen für Neustart gestellt

Es waren zuletzt massive Hilferufe, die aus einer Branche zu hören waren, die unter der Pandemie am meisten leidet. Die Hotellerie und Gastronomie aus dem Kreis Ahrweiler hat sich bei einer Kundgebung der Dehoga in Bad Neuenahr im April den Frust von der Seele geredet. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Ahrtal-Tourismus wurden neue Töne angeschlagen. „Es geht hoffentlich bald wieder los. Darauf sind wir eingestellt“, so der Tenor. Dabei werden die digitalen Möglichkeiten, um Gäste zu werben, eine viel größere Rolle spielen als je zuvor.