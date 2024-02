Ganz großer Karneval in der Bausenberghalle: Niederzissener Jecken proklamieren Prinzenpaar

Das Prinzenpaar Achim I. und Prinzessin Anja II. sind offiziell in der Bausenberghalle in Niederzissen proklamiert worden. Foto: Detlef Wittke

Mit ihrem Einzug ging um 19.11 Uhr die jecke Sause los, gefolgt von weiteren Mitgliedern der KG, Funken, Elferrat und Stadtsoldaten, sodass insgesamt rund 140 Personen dem Prinzenpaar mit ihrem Hofstaat folgten. Die beiden Sitzungspräsidenten Rainer Schönhofen und Mike Roth begrüßten anschließend den Niederzissener Ortsbürgermeister Rolf Hans, der bei der anstehenden Kommunalwahl nicht wieder als Ortsbürgermeister kandidieren wird. „Du hast die Vereine immer im Blick und hattest für unsere KG und insgesamt für den Zessener Fastelovend in deiner Funktion als Ortsbürgermeister immer ein offenes Ohr. Du hast uns unterstützt, wo du konntest“, so Roth. Und dann fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: „Dazu kommt natürlich, dass Du auch gerne feierst und an unseren Theken ein gern gesehener Gast warst.“

Insgesamt 27 Nachwuchsgardisten

Es folgte ein bunter Auftritt der Minifunken der KG, ein flotter Gardetanz der Kleinsten unter den Trainerinnen Linda Pfeiff, Rita Steinfink, Dagmar Bröker. Mit dabei waren stolze 27 Nachwuchsgardisten der KG im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Das Besondere: Die KG hatte vor einigen Monaten beschlossen, die gesamte Warteliste an Kindern in die Minifunken aufzunehmen. Aus dem Grund sind es jetzt fast 30 Kinder, die bei den Minifunken mitmachen. Die Zesse Jecke setzen auf ihren Nachwuchs.

Das Publikum zum Grinsen brachten Hartmut Keuler und sein Mundschenk Florian Bröker mit ihrem Reimvortrag „Ohne Scheiss – kein Schokoeis“ mit integriertem Gesang, begleitet von Detlef Wittke an der Gitarre. Nicht fehlen durfte auch der Auftritt der Botzedresse-Prinzenkapell. Die ehemalige Band „de Botzedresse“ haben sich mit einigen Freunden zu Ehren des Prinzenpaares zusammengefunden, um noch einmal live musikalische Stimmung zu verbreiten. Auch eigene Lieder der Botzedresse wie „Kleine Botzedresse“ und „Nä, watt hammer all e Spässje“ wurden gespielt und gesungen. Mit dem Blinddarm befasste sich Büttenrednerin Susanne Dietzler auf gewohnt humorvolle Art mit vielen Anekdoten.

Seit langer Zeit hat die KG Zesse Jecke wieder ein Solomariechen

Seinen großen Auftritt bekam auch das Solomariechen Merle Odenthal der KG Zesse Jecke. Es war ihr erster Auftritt, denn die KG hat seit vielen Jahren wieder ein eigenes Solomariechen. Gut kamen beim Publikum auch der Sketch der KG Abteilung Reservisten und die Showtanzgruppe „Danzkamellche“ an. Die Sambahöhner waren eigenes eine Überraschung für Prinzessin Anja II., die viele Jahre in dieser Tanzgruppe, die weit über die Grenzen von Niederzissen hinaus bekannt ist, mitgetanzt hat. Diesmal traten sie mit einer imposanten Schwarzlichtshow zu ehren „ihrer“ Prinzessin Anja II. auf. Die Maxifunken der KG zeigten einen wunderbaren Gardetanz, mit von der Partie waren 16 Gardisten in der Nachwuchsgarde für die 12- bis 17-Jährigen. Die Messlatte für die „großen“ Stadtsoldaten legen die Nachwüchsler damit von Jahr zu Jahr höher.

Heinrich Seiwert brillierte mit seinem Vortrag zum Motto „Künstliche Intelligenz“. Seiwert befasst sich immer mit aktuellen Themen, streut viel Lokalkolorit ein und ist ein Profi für Vorträge in Reimform. Das Solomariechen der Brenker Karnevalisten-Mafia, Jule Schäfer, brillierte ebenfalls mit einem schwungvollen Auftritt, gefolgt vom Showtanz der „Vulkanelfen“, dem Männerballett aus Niederzissen. Schließlich durften auch noch die Stadtsoldaten der KG ran. Sie sind das Aushängeschild der Zesse Jecke und eine sehr aktive Truppe innerhalb der Gesellschaft. Die Halle bebte beim Einmarsch, die Soldaten zeigen atemberaubende Akrobatik auf der Bühne. Und auch die Schäl Pänz rissen mit ihrem Auftritt die Bausenberghalle förmlich ab. Ihr Finale fand die Prunksitzung schließlich mit dem Prinzenpaar Achim I. und Anja II. auf der Bühne. Doch die Jecken waren nicht mehr zu halten, es wurde gefeiert bis zum frühen Morgen.

Weitere Karnevalstermine stehen an

Am kommenden Sonntag, 4. Februar, findet nun die zweite Prunksitzung mit gleichem Programm statt. Außerdem gibt es die Kinder- und Jugendsitzung am Samstag, 3. Februar. Und am 12. Februar steht der Niederzissener Rosenmontagszug als Höhepunkt des Straßenkarnevals im Ort an.