Gäste können wieder planschen: Freizeitbad Brohltal startet in die Saison

Von Hans-Josef Schneider

i Saisonauftakt im Freizeitbad Brohltal mit Frank Klapperich (von links), Johannes Bell, Peter Josef Schmitz, Jan Grauer, Wilfried Hedrich, Karl Gundert, Martin Soiber, Jochen Seifert, Michael Quabeck, Dominik Schmitz und Alexander Bell. Foto: Hans-Josef Schneider

Von einem Traumstart in die Badesaison konnte noch keine Rede sein: Als das Freizeitbad Brohltal am letzten Samstag im Mai seine Pforten öffnete, machte sich die Sonne rar und die Außentemperatur von 18 Grad lud nur wenige ein zu einem ersten erfrischenden Bad in einem der beheizten Becken. Eine Stammkundin aus Weibern gehörte zu den ersten Besuchern und geriet ins Schwärmen angesichts des guten Zustands des Bads, des 22 Grad warmen Wassers und des neuen Personals.