Plus Sinzig

FWG-Mann wird als Ortsvorsteher verabschiedet: Windheuser zieht sich aus seinen Ämtern zurück

Von Judith Schumacher

i Lange war Gunter Windheuser kommunalpolitisch engagiert. Heute Abend wird er als Ortsvorsteher verabschiedet. Zuletzt haben ihn die Corona-Pandemie und die Auswirkungen der Flutkatastrophe noch sehr gefordert. Foto: Judith Schumacher

Nach 36 Jahren in der Kommunalpolitik will es Gunter Windheuser nun gut sein lassen. An diesem Dienstag um 19 Uhr wird der noch amtierende Sinziger Ortsvorsteher und ehemalige Beigeordnete (1999 bis 2014) vom Ortsbeirat im Sinziger Schloss verabschiedet. Schon im August vergangenen Jahres hatte der FWG-Mann kundgetan, für kein politisches Amt mehr zur Verfügung zu stehen. Die Rhein-Zeitung besuchte den 69-Jährigen in seinem Haus im Weidenweg, um sein Wirken Revue passieren zu lassen.