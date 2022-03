Rainer Mosen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergruppe (FWG) im Gemeinderat von Brohl-Lützing bekommt Sorgenfalten auf die Stirn, wenn er an die Hochwasserkatastrophe an der Ahr denkt. Er war an diesem 15. Juli selbst an der Ahr unterwegs und hat das Ereignis teils hautnah mitbekommen. Glücklicherweise wurde das Brohltal verschont. Trotzdem sei den hier lebenden Menschen vor Augen geführt worden, was passieren kann.