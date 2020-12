Brohl

In der Hirsch-Apotheke in Bad Breisig steht einer, am Bahnhof der Brohltalbahn und sogar im Bonner Stadthaus. Die Desinfektionsmittelständer, die Stefano Pesci aus Brohl zusammen mit Freund Fabian Schöbel aus dem Westerwald herstellt, verbreiten sich rege im Kreis Ahrweiler, doch das soll noch lange nicht alles sein. Auf die Idee kam Autohändler Pesci wegen seiner Großmutter.