Das Seniorentaxi in der Verbandsgemeinde Altenahr ist ein neues Angebot, das helfen soll, Mobilitätsprobleme für Senioren und Menschen mit Behinderung einfach und effizient zu lösen. Das Angebot richtet sich an alle Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, an alle Schwerbehinderten mit Schwerbehindertenausweis ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent sowie an die Pflegebedürftigen, bei denen mindestens ein Pflegegrad 2 ermittelt wurde.