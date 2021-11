Zuerst die über Monate andauernden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie, dann die schreckliche Flut im Juli, und jetzt schon wieder Corona. Es ist eine ganze Menge, was da auf die Familien in Ahrtal prasselt. Dabei kann einem das Lachen schon vergehen, besonders den Kindern, die das alles nicht so richtig zu verarbeiten wissen. Deshalb ist jede Abwechslung willkommen, um das Leben wieder lebenswerter erscheinen zu lassen. Zum Beispiel ein frohes Familienfest.