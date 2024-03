Plus Ahrweiler Für die Demokratie und gegen rechts: Demo zieht Menschen auf den Marktplatz in Ahrweiler Von Jochen Tarrach i Auf dem Ahrweiler Markplatz herrschte am Sonntagnachmittag reger Andrang. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Lesezeit: 2 Minuten Für Demokratie und Menschenrechte sowie die Einhaltung der Frauenrechte haben am Sonntag im Vorfeld des Internationalen Frauentages mehrere Hundert Bürger auf Einladung des Aktionsbündnisses „SolidAHRität“ auf dem Marktplatz in Ahrweiler demonstriert.

Während zahlreiche Sonntagsgäste der Stadt mit dem wohl ersten Eis in der Hand auf den Sitzbänken sowie in der gebotenen Außengastronomie in der Sonne saßen und interessiert zuschauten, war es Landrätin Cornelia Weigand, die das Wort ergriff und dazu aufforderte, für Respekt, Freiheit und Gleichberechtigung einzutreten. Sie sprach, so wie ...