Bad Neuenahr

Gut voran kommen die Bauarbeiten im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bad Neuenahr. Ab sofort in Betrieb ist das neue öffentliche Toilettengebäude auf dem künftigen Park- und Ride-Parkplatz. Das etwa 21 Quadratmeter große WC-Modul besteht aus drei Kabinen, von denen eine barrierefrei ausgestattet ist. Was die Optik betrifft: Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.