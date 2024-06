Führungswechsel nach über 20 Jahren: Wolfgang Reh wird neuer Geschäftsführer der Eifel Tourismus GmbH

Auf Empfehlung des Aufsichtsrates der Eifel Tourismus GmbH hat die Gesellschafterversammlung jüngst den Wechsel in der Geschäftsführung beschlossen. Denn: Klaus Schäfer hatte frühzeitig angekündigt, Ende 2024 nach mehr als 20 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand zu gehen.

Die Gesellschafterversammlung hat den Wechsel in der Geschäftsführung der Eifel Tourismus GmbH beschlossen: Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Aloysius Söhngen (von links), Stellvertreterin Aufsichtsrat und Landrätin Julia Gieseking, Wolfgang Reh, stellvertretender Geschäftsführer Eifel Tourismus GmbH, Klaus Schäfer, Geschäftsführer Eifel Tourismus GmbH, und Landrat Markus Ramers, Stellvertreter Aufsichtsrat. Foto: Eifel Tourismus GmbH/Petra Grebe

Somit war der Beschluss eindeutig: Der langjährige stellvertretende Geschäftsführer Wolfgang Reh wird Mitte November die Nachfolge von Klaus Schäfer antreten. Der Aufsichtsratsvorsitzende Aloysius Söhngen war erfreut über das Ergebnis: „Damit ist nicht nur ein nahtloser Übergang in der Geschäftsführung der Eifel Tourismus GmbH gesichert, sondern mit Wolfgang Reh werden wir auch einen sehr kompetenten und in der Region bestens vernetzten Nachfolger haben, der in seiner langjährigen Tätigkeit viele wichtige Entwicklungen mitinitiiert und mitgeprägt hat.

Diese Entscheidung wurde nicht hinter verschlossenen Türen gefällt, sondern mithilfe einer renommierten und bundesweit tätigen Personalberatung getroffen. Klaus Schäfer danke ich im Namen des gesamten Aufsichtsrates für seine jahrzehntelange engagierte Arbeit zum Nutzen der Eifel. Er hat mit fachlichem Weitblick entscheidend dazu beigetragen, die strukturelle und institutionelle Entwicklung und Vernetzung der Eifel-Ardennen-Region in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Ostbelgien voranzutreiben.“

Ziel: Tourismus im Einklang mit der Region

Geschäftsführer Klaus Schäfer zog eine positive Bilanz der vergangenen Jahrzehnte: „Die Tourismusbranche war zu Beginn meiner Tätigkeit noch ganz anders positioniert. Den unverwechselbaren Charakter der Eifel als intakte Naturlandschaft zu bewahren und als einen bedeutenden touristischen Wirtschaftsfaktor zu erhalten, stand im Zentrum unseres gemeinsamen Engagements. Ich danke allen Weggefährten und vor allem meinem Team der Eifel Tourismus GmbH für die spannende und gute Zusammenarbeit.“

Der zukünftige Geschäftsführer Wolfgang Reh zeigte sich indes optimistisch: „Ich freue mich vor allem aber darauf, meinen Weg in der Eifel Tourismus GmbH in der neuen Führungsposition weiter gehen zu dürfen. Das ist Herausforderung und Chance zugleich. Mit meinem Team möchte ich durch Ideen, Impulse und Initiativen die Region noch attraktiver und zukunftsfähiger machen. Wir werden uns den Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung und KI stellen, die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und die Bekanntheit von Tourismusregion und Wirtschaftsstandort ausbauen.“ red