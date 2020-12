Grafschaft

Süße Früchtchen aus der Grafschaft sind seit mehr als einem Monat in aller Munde. Mit reichlich Abstand zueinander läuft auch im Freiland die Erdbeerernte auf vollen Touren. Wer sich allerdings noch eine Portion Spargel gönnen möchte, der sollte sich tunlichst sputen, denn die Saison fürs Edelgemüse neigt sich dem Ende zu. Doch den Landwirten machten in dieser Saison nicht nur die lang anhaltende Trockenheit und einige klirrend kalte Nächte zu schaffen. Die Bauern befürchteten zum Start in die Spargel- und später in die Erdbeersaison wegen der Coronakrise und den zunächst ausbleibenden Saisonarbeitskräften aus Osteuropa große Ernteausfälle.