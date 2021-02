Frohes Neues: Kreis Ahrweiler startet ruhig ins Jahr 2021

Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 09:58 Uhr

Gefeiert wurde im kleinen Rahmen – und in der Hoffnung, dass das Jahr eins nach Ausbruch der Corona-Pandemie einen glücklicheren Verlauf nimmt.

Auch aus polizeilicher Sicht verlief der Jahreswechsel unaufgeregt. „Alles ruhig“, hieß es in der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler. So auch in Remagen. Ein paar Meldungen wegen Menschenansammlungen seien eingegangen, Anlass zum Einschreiten habe es jedoch nicht gegeben. Ein ausdrückliches Lob an die Bevölkerung gab es von der Polizei Adenau. Beim Feuerwerk habe man Zurückhaltung geübt. Mehr Arbeit bescherte den Beamten in Adenau der Wintertourismus an Silvester rund um die Hohe Acht.