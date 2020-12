Kreis Ahrweiler

Normalerweise tut sich an einem Montag in den Friseursalons im Kreis Ahrweiler wenig. Es ist der klassische freie Tag dieser Zunft. Anders wird es am heutigen Montag sein. Kaum ein Friseur im Kreis wird seine Salontüren geschlossen lassen. Denn: Nach sechs Wochen coronabedingter Pause können sie endlich ihren Betrieb wieder aufnehmen.