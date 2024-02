Frisches Gemüse, ungespritzt und saisonal vom Bauern nebenan zu bekommen, dazu noch unverpackt in Kisten, die in Depots abgeholt werden können, ist der Grundgedanke der Solidarischen Landwirtschaft, kurz Solawi. Die aktuell rund 80 Mitglieder in der Solidarischen Landwirtschaft im Kreis Ahrweiler legen jeweils Anfang des Jahres fest, welche Ernteanteile sie für sich beanspruchen.