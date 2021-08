An denkwürdigen Augenblicken mangelt es derzeit im Ahrkreis nicht. Und trotzdem gab es am Dienstag einen weiteren, ganz besonders denkwürdigen Augenblick zu begehen, so, wie man ihn im Nachkriegsdeutschland noch nicht gesehen hat. Soldaten der Bundeswehr hatten den historischen jüdischen Friedhof an der Schützenstraße in Ahrweiler vom Schlamm der Flut befreit und die alten Grabstätten neu errichtet, sodass der Friedhof insgesamt nun wieder einen passablen Eindruck macht.