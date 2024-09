Plus VG Altenahr

Freude in Altenburg: Seniorenzentrum startet unter neuem Betreiber

i Bürgermeister Dominik Gieler (links) ist erleichtert, dass Christian (Mitte) und Stefan Weinz das Seniorenzentrum in Altenburg übernehmen. Foto: Hans-J¸rgen Vollrath/Hans-Jürgen Vollrath

Trotz Verständnis für die Sorgen des bisherigen Betreibers nach der Flutkatastrophe schlug in der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr die Information, dass das Seniorenheim in Altenburg nicht mehr weiterbetreiben wird, ein wie eine Bombe. Die Notwendigkeit einer heimatnahen Senioreneinrichtung steht in der VG Altenahr außer Frage. Zum Beginn dieses Jahrtausends hat man sich viele Jahre bemüht, die Voraussetzungen für eine solche Einrichtung zu schaffen.