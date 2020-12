Remagen

Nachdem die Infektionsschutzauflagen des Landes Rheinland-Pfalz erst einen Tag vor der möglichen Eröffnung des Freizeitbades Remagen zur Verfügung gestanden haben, müsse die Öffnung nun verschoben werden. So teilte die Stadt Remagen am Dienstagabend mit, dass es am Mittwoch doch noch nicht zu einer Öffnung des beliebten Bades kommen kann.