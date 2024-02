Freizeitbad Brohltal öffnet an Pfingsten: Viele neue Gesichter

Man wird sich an neue Gesichter gewöhnen müssen, wenn entsprechend dem Beschluss der Zweckverbandsversammlung das Freizeitbad Brohltal an Pfingstsamstag wieder öffnen wird. Das gesamte Wasseraufsichtspersonal wird ausgetauscht. Die bisherige Betriebsleiterin Elke Becker wird künftig in der Einrichtung in Mayen tätig sein. Aufgrund des neuen Dienstleistungsvertrages erhöhen sich die Kosten für die Personalgestellung um 60.000 Euro auf jetzt 165.000 Euro.