Spessart

Vollmundigen Versprechungen im Vorfeld geplanter Projekte folgen nicht immer entsprechende Taten. Derartiges muss man in der Gemeinde Spessart kaum befürchten, wie die jüngste Gemeinschaftsaktion wieder einmal eindrucksvoll unterstreicht. Selbst Ortsbürgermeister Frank Klapperich, der auch diesmal wieder mit gutem Beispiel voranging und an zwei Tagen stets in vorderster Linie anzutreffen war, musste staunen angesichts des Engagements vieler freiwilliger Helfer. Ähnlich wie vor einigen Jahren in Spessart waren es Elternteile aus dem Ortsteil Hannebach, die beim Installieren der neuen Geräte auf dem Spielplatz an der ehemaligen Schule mit von der Partie waren und sich dafür teilweise Urlaub genommen hatten.