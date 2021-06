Remagener Freizeitbad läutet seinen zweiten Corona-Sommer ein. Und der Start lässt sich gut an: Bis zum Mittag waren am vergangenen Mittwoch schon die Hälfte der insgesamt 1200 Tagestickets vergeben. Es war Tag eins nach der langen Schließung, und schon am frühen Morgen strömten die ersten Sonnenhungrigen ins Bad, um beinah unbeschwerten Wasser- und Sommerspaß zu erleben.